ألقت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية القبض على رجل حاول تسلق مبنى “نيويورك تايمز” في مانهاتن يوم الخميس.

ولم يعلن حتى الآن عن دوافع المتسلق، إلا أن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن الرجل واسمه ويلمر فيرارا يبلغ من العمر 36 عاما.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن قناة WABC التليفزيونية أنه وجهت لفيرارا تهمة “تعريض الحياة للخطر بشكل متهور والاعتداء الإجرامي”.

