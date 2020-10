4 فوائد مُثبتة علمياً «للشوكولاتة» الداكنة

يُطلب منا منذ الصغر عدم تناول الكثير من الحلويات، بما في ذلك الشوكولاتة. ومع ذلك، فإن الداكنة منها، خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، يمكن أن تكون مفيدة بالفعل.

ويقدم هذا النوع من الشوكولاتة مجموعة متنوعة من الامتيازات الصحية التي يمكن أن تفيد القلب والعقل والصحة العامة.

يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة مفيدة لصحة القلب:

السبب وراء فائدة الشوكولاتة الداكنة لصحة القلب هو احتواؤها على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة التي تأتي من النباتات.

وتقدم مركبات الفلافونويد عدة فوائد لصحة القلب، تشمل: انخفاض ضغط الدم، وانخفاض الكوليسترول، ومنع تجلط الدم، وأيضا منع السكتة الدماغية.

يمكن للشوكولاتة الداكنة تحسين صحة الدماغ:

نظرا لفوائد الشوكولاتة على القلب والأوعية الدموية ، تقول الدكتورة دانا هونز، اختصاصية التغذية في مركز رونالد ريغان الطبي بجامعة كاليفورنيا، والأستاذة في مدرسة فيلدنج للصحة العامة، إن مركبات الفلافونويد يمكن أن تساعد في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ. وكنتيجة ثانوية لهذا، ستحصل على المزيد من الأكسجين إلى الدماغ وإزالة السموم من الدماغ بسرعة أكبر.

وهذا يحمي عقلك ويمكن أن يساعد في منع حالات التنكس العصبي، مثل مرض ألزهايمر وباركنسون.

وذكرت دراسة صغيرة عام 2018 أن مركبات الفلافونويد يمكنها عبور الحاجز الدموي الدماغي ولها تأثير إيجابي على نشاط الدماغ الكهربائي، ما يحسن الانتباه والذاكرة.

قد تساعد الشوكولاتة الداكنة في تقليل الالتهاب:

وفقا مانقلت قناة “روسيا اليوم” عن الدكتورة هونز، يعد تناول الشوكولاتة الداكنة طريقة طبيعية لتقليل الالتهاب في الجسم. وذلك لأن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة، خاصة مركبات الفلافونويد والبوليفينول، لها خصائص مضادة للالتهابات.

ويوفر استهلاك الأطعمة المضادة للالتهابات فوائد صحية عامة، مثل الوقاية من الأمراض المزمنة في المستقبل مثل أمراض القلب أو مرض السكري من النوع الثاني.

وفي الواقع، تقول هونز إن تقليل الالتهاب يمكن أن يساعد في حماية الأعضاء التالية: القلب، والرئتين، والكبد، والدماغ.

تقلل الشوكولاتة الداكنة من الإجهاد التأكسدي في الجسم:

يمكن لكل من مركبات الفلافونويد والبوليفينول، وهي مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة، مكافحة أضرار الجذور الحرة في الجسم. والجذور الحرة هي منتجات ثانوية طبيعية للحياة قد تكون ناجمة أيضا عن التلوث أو الأشعة فوق البنفسجية.

ويمكن أن تتسبب في تلف الحمض النووي لخلايانا وتؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، ما قد يؤدي إلى مرض مزمن.

ونظرا لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة عالية جدا من مادة البوليفينول، فقد تساعدك على تقليل الإجهاد التأكسدي ومكافحة الجذور الحرة.

أفضل طريقة لاستهلاك الشوكولاتة الداكنة:

عند اختيار نوع الشوكولاته الداكنة التي يجب تناولها، فإن النسبة المئوية الأعلى من الكاكاو هي الأفضل.

وتقول هونز: “كلما زاد الكاكاو، زادت العناصر الغذائية الصحية، وقل السكر، وقلت المكونات الأخرى التي يحتمل أن تكون سلبية”.

وعلى وجه الخصوص، 80% من الكاكاو هو الحد الأدنى الذي توصي به هونز لتحقيق الفوائد الصحية. وتوضح أنه يمكنك تناول ما يصل إلى 20 أو 30غ يوميا من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 80% من الكاكاو.

ولجعل تناول الشوكولاتة الداكنة أكثر صحة، تقترح أيضا اختيار إصدارات غير الألبان أو تجربة حبيبات الكاكاو، وهي حبوب كاكاو محمصة. وتنصح هونز أيضا بالحد من استهلاكك للحلويات الأقل صحة، مثل شوكولاتة بالحليب أو الشوكولاتة البيضاء، لأنها تحتوي على كميات أعلى من السكر والدهون.

