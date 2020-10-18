خبير روسي يتحدث عن تدابير ضرورية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا في فصل الشتاء

شدد الطبيب الروسي ألكسندر كارابينينكو، على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحماية من كورونا لأن سلوك الفيروس في فصل الشتاء غير مفهوم بشكل جيد، مبينا ان نظام ارتداء الكمامات والقفازات سيكون ضروريا.

وقال الطبيب في تصريحات لوسائل إعلام روسية، ان ” الأقنعة والكمامات تمنع انتشار تلك الأبخرة والسوائل التي يطلقها الشخص عند التحدث والسعال والعطس، ويجب ارتداء الكمامات بنفس الطريقة بغض النظر عن الطقس البارد… فلن تضر الكمامة في الشتاء. كما يجب ارتداء القفازات. فهناك الكثير من البكتيريا والفيروسات التي تعشش على جلد اليدين. وعادة ما يسبب فرك الشخص أنفه وملامسة شفتيه بدخول الفيروس”، مؤكدا ان ” ارتداء الكمامة والقفازات إلزامي في الشتاء”.

واعترف، بأن “سلوك فيروس كورونا في الشتاء غير مفهوم جيدا حتى الآن وأن التوصيات الأكثر دقة لمواجهة الفيروس في موسم البرد ستظهر لاحقا”.

وتابع بالقول “لم تتم دراسة قدرة فيروس كورونا على التكيف في الطقس البارد، لكن نظرا لأن فيروسات الأنفلونزا تكون أكثر نشاطا في الشتاء وفترات البرد، فمن المحتمل أن يكون لدى الفيروس التاجي نفس الميزات، بالإضافة إلى ذلك، تقل مقاومة جسم الإنسان للعدوى في هذا الوقت من السنة. كما أننا نواجه مشكلة تقوية المناعة ونحتاج التطعيم”.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، قد نصح في وقت سابق، باتباع تدبيرين خلال فترة الشتاء لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأول، وهما فتح النوافذ لمدة خمس دقائق صباحا ومساء، للسماح بتدفق الهواء النقي، فمعظم إصابات كورونا تحدث في الأماكن المغلقة، بنسبة قد تصل إلى تسعين في المئة، والتدبير الثاني هو ارتداء الكمامة في المنزل إن كنت غير متأكد من صحة من حولك.