مكافحة الأمراض يطلق مبادرة التدبير العلاجي لحالات كورونا الحرجة باستخدام تقنية الاستشارة الطبية عن بعد

أعلن مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار الأحد، إطلاق مبادرة التدبير العلاجي للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا ، باستخدام تقنية الاستشارة الطبيه ، من خلال استغلال كافة تقنيات الاتصالات و التواصل المتاحة في غرفة عمليات طوارئ الموجودة في المركز.

وقال النجار -على الصفحة الرسمية للمركز- أنه من خلال هذا البرنامج سيتم ربط استشاري العناية الفائقة المتواجدين في أمريكا، و كذلك استشاري العناية الفائقة المتواجدين في ثلاثة مراكز عزل مبدئياً هي مركز معيتيقة و مصراتة زاوية الدهماني.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور ميلاد الغويل استشاري طب أطفال بالمستشفى الجامعي طرابلس أن البرنامج يتمثل في استشارة مباشرة بين الاستشارين الليبين في امريكا، مع زملائهم الليبين العاملين بوحدات العناية الفائقة.

وأضاف الغويل أن المرحلة الأولى ستتبنى برنامج يستخدم داخل الولايات المتحدة يعرف “بديكسمهيبا”، مبينا أن هذا البرنامج لديه تأمين كبير حول المعلومات الطبية المتداولة فيه، وهو منتشر في أغلب دول العالم مع بداية جائحة كورونا.

وقال الغويل أن البرنامج يتضمن التعليم عن بعد وسيطلق مباشرة بحيث أن يكون من ضمن هدا البرنامج جُل الاطباء العاملين بمراكز العزل، من خلال نظام الزوم و محاضرات تثقيفية فيما يتعلق بالعلاجات و البروتوكولات.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا وصلت إلى 21 ألف حالة نشطة، و 26 ألف حالة شفاء، و 725 حالة وفاة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية