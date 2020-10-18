تعرف على سعة و عمر البطارية في هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو!

مثل حجم الذاكرة العشوائية التي لا تكشف عنها ابل، تقوم ابل أيضاً بإخفاء سعة البطارية وتكتفي فقط بالإشارة إلى عمر البطارية المقدر في اختباراتها القياسية.

مع ذلك تمكنا من معرفة سعة البطارية في هواتف ايفون 12 من ملفات إحدى الجهات التنظيمية في البرازيل والتي أشارت إلى سعة البطارية على وجه التحديد في كافة إصدارات الايفون.

سعة البطارية في هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو

هاتف ايفون 12 ميني

ايفون 12 ميني هو هاتف الايفون الأصغر حجماً ويحمل بطارية بسعة 2227 ملي أمبير. وفقاً لأبل فإن البطارية في ايفون 12 ميني تدوم حتى 15 ساعة من مشاهدة الفيديو أوفلاين، أو 10 ساعات من مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت، أو حتى 50 ساعة من تشغيل الصوتيات.

هاتف ايفون 12

ياتي ياتي ايفون 12 ببطارية أكبر قليلاً بسعة 2815 ملي أمبير لكنها أقل مقارنة بهاتف ايفون 11 الذي يحمل بطارية بسعة 3110 ملي أمبير.

كما أعلنت ابل، فإن بطارية ايفون 12 تدوم حتى 17 ساعة من مشاهدة الفيديو أوفلاين، أو 11 ساعات من مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت، أو حتى 65 ساعة من تشغيل الصوتيات.

هاتف ايفون 12 برو

هاتف ايفون 12 برو بنفس حجم وقياس الشاشة في ايفون 12 ولديه نفس سعة وعمر البطارية المذكور سابقاً.

هاتف ايفون 12 برو ماكس

أما هاتف ايفون 12 برو ماكس فهو الإصدار الأكبر حجماً من بين هواتف ايفون 12 الأربعة ويحمل بطارية بحجم 3687 ملي أمبير، أصغر من بطارية ايفون 11 برو ماكس ذات سعة 4000 ملي أمبير تقريباً.

وفقاً لما ذكرته ابل، فإن بطارية ايفون 12 برو ماكس تدوم حتى 20 ساعة من مشاهدة الفيديو أوفلاين، أو 12 ساعات من مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت، أو حتى 80 ساعة من تشغيل الصوتيات.

هل يمكننا الوثوق في تلك الأرقام والاعتماد عليها؟

من الناحية النظرية، نعم. أما من الناحية العملية والاستخدام الفعلي، لا.

بطارية هواتف الايفون أقل بكثير من نظيرتها في الأندرويد التي صارت الآن بسعة 4000 ملي أمبير فما فوق، لكن هذا لا يعني بالضرورة عمر بطارية أطول لأن نظام استهلاك الطاقة مختلف في الايفون عن الأندرويد.

هواتف ايفون 12 تدعم شبكات الجيل الخامس الأكثر استهلاكاً للطاقة لكن قد يعوض ذلك وجود معالج ابل A14 الأكثر توفيراً للطاقة بجانب شاشات OLED.

في الأيام القادمة ومع إطلاق هواتف ايفون 12 و ايفون 12 برو في الأسواق سوف نعرض لكم نتائج الاختبارات الواقعية للبطارية وعمرها الفعلي وكم تدوم من ناحية وقت الشاشة.