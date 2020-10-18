إطلاق سوار جالكسي Fit 2 الذكي مع شاشة أموليد مع عمر بطارية حتى ثلاث أسابيع

مجال السوارات الذكية يضم منافسة في غاية الشدة، لكننا في العادة لا نلاحظ ذلك نظرًا لأن المستخدمين حاليًا يميلون للساعات الذكية الأكبر وهي التي انخفضت أسعارها بالفعل، والبعض الآخر لا يفضلون هذه الإكسسوارات من الأساس! لكن بالرغم من كل هذا، تم اليوم إطلاق سوار جالكسي Fit 2 الرياضي الجديد من سامسونج وهو الذي يقدّم مميزات عديدة جنبًا إلى جنب مع المميزات الرياضية بالتأكيد.

مواصفات سوار جالكسي Fit 2 ومميزاته وعيوبه

تم الإعلان عن السوار منذ عدة أسابيع في حدث أجرته سامسونج تحت عنوان Life Unstoppable، واليوم بدأ التوافر العالمي للمنتج في أسواق عديدة، وكما يظهر لنا من الاسم فهذا السوار هو الإصدار الثاني من سوار جالكسي فيت الأصلي، وهذا السوار يأتي مع كافة المميزات التي تم تقديمها في الجيل السابق جنبًا إلى جنب مع تحديثات وإضافات جديدة.

يأتي السوار مع شاشة من نوع أوليد بقياس 1.1 بوصة وهي شاشة ثلاثية الأبعاد وزجاجية، وهذه المواصفات ممتازة مقارنةً مع الجيل السابق من نفس السوار ومع السوارات المنافسة، يأتي السوار مع زرّ يعمل باللمس لتصفح السوار إلى جانب بطارية بسعة 159 ملي أمبير، وهي التي تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى 21 يوم متواصلين!

يقدم السوار إمكانية تتبع التمرينات الرياضية والأنشطة بشكل عام وكذلك مدى حرق السعرات الحرارية، أضف إلى ذلك مستشعر نبضات القلب وهو ضروري لهذا النوع من الأجهزة، وبالنسبة للتمرينات الرياضية فهذا السوار قادر على التعرُّف على 90 تمرين مختلف.

يعمل السوار على مزامنة البيانات عبر تطبيق Samsung Health الغني عن التعريف، وهو الذي يتوفّر الآن على هواتف سامسونج وباقي هواتف أندرويد. سوار جالكسي Fit 2 مقاوم للمياه بمعيار 5ATM وهو مناسب تمامًا لتمرينات السباحة، السوار أيضًا يأتي مع بلوتوث 5، ومع أكثر من 70 تصميم مختلف للشاشة وعرض التوقيت.

سعر وموعد توفّر سوار Galaxy Fit 2

تم تسعير السوار في مقابل 55 دولار أمريكي في الهند وبعض الأسواق الشرقية، بينما تم تسعيره في مقابل 69 دولار أمريكي في الولايات المتحدة، سيبدأ توفر السوار في الوطن العربي في الأسابيع القادمة، ولم يتم تحديد التسعير بعد كالعادة، لكن للجمارك والضرائب دور كبير لتلعبه في هذه الأمور كالعادة.

• الإعلان عن Honor Band 5 – سوار ذكي يكشف نسبة الأكسجين في دمك!

• سوار شاومي Mi Band 5 – المميزات الجديدة، السعر، وكل ما تود معرفته!