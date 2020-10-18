سامسونغ تطلق هاتف جديد بسعر منافس

أطلقت شركة سامسونغ هاتفها الجديد من فئة M بمواصفات ممتازة وسعر منافس وذلك بعد عدة أيام من إطلاقها لهاتف Galaxy F41 وحصل الجهاز الجديد Galaxy M31 Prime Edition على شاشة بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل وزجاج مضاد للصدمات والخدوش.
وزود الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 46/128 غيغابايت قابلة للتوسيع بالإضافة الى احتوائه على كاميرا أساسية بأربع عدسات و كاميرا أمامية مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.
وسيبلغ سعر الجهاز 180 يورو ويحتوي على منفذين لبطاقات الإتصال وتبلغ سعة البطارية نحو 6000 ميلي أمبير وتعمل بخاصية الشحن السريع.
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