سامسونغ تطلق هاتف جديد بسعر منافس

أطلقت شركة سامسونغ هاتفها الجديد من فئة M بمواصفات ممتازة وسعر منافس وذلك بعد عدة أيام من إطلاقها لهاتف Galaxy F41 وحصل الجهاز الجديد Galaxy M31 Prime Edition على شاشة بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل وزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وزود الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 46/128 غيغابايت قابلة للتوسيع بالإضافة الى احتوائه على كاميرا أساسية بأربع عدسات و كاميرا أمامية مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

وسيبلغ سعر الجهاز 180 يورو ويحتوي على منفذين لبطاقات الإتصال وتبلغ سعة البطارية نحو 6000 ميلي أمبير وتعمل بخاصية الشحن السريع.

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