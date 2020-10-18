شركة DJI تعلن عن إصدار الجيل الجديد من الأجهزة

كشفت شركة DJI عن الجيل الجديد من أجهزة Ronin التي تقدم للمصورين عدة ميزات تمكنهم من التقاط الصور والفيديوهات بدقة عالية أثناء الحركة وأبرز هذه الأجهزة حامل الكاميرات DJI RS 2.

ويستطيع حامل الكاميرات الجديد حمل أوزان تصل الى 4.5 كيلوغرام حيث حصل على هيكل متين مصنوع من المعدن والياف الكربون ويستطيع الجهاز الحفاظ على ثبات الكاميرا أثناء الحركة لاحتوائه على مفاصل تتحرك بجميع الإتجاهات.

وحصل الجهاز على منصات تسمع يتركيب أكثر من كاميرا بنفس الوقت عليه ومسننات تحرك عدسة الكاميرا وتضبط معدات التقريب بشكل أوتوماتيكي ويمكن تركيبه على السيارات بالإضافة الى أنه يحتوي على شاشة تعمل باللمس بمقياس 1.4 بوصة.

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