نيسان تطرح سيارة عائلية مريحة ومتطورة

بدأت شركة نيسان بطرح سيارات Elgrand Highway Star العائلية في العديد من أسواق العالم وزودت المركبة بـ4 صفوف من المقاعد تتسع لـ9 أشخاص.

ويمكن أن تستخدم هذه السيارة في السفر لاحتوائها على أقسام متحركة لرفع القدمين لتوفير الراحة للركاب زحصلت المقاعد على تقنيات كهربائية للتحكم بدرجة الحرارة وووضعيات المقاعد وبأحدث أنظمة المولتيميديا والصوتيات.

وتحتوي السيارة على العديد من الأنظمة المتطورة أبروها أنظمة أمان تعتمد على كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية وأنظمة تكيف وأنظمة لزيادة الثبات على المنحدرات والطرقات المتعرجة، إضافة إلى أنظمة ABS للفرامل.

وتعمل السيارة بمحركات بسعة 2.5 ليتر بعزم 170 حصاناً، ومحركات بسعة 3.5 ليتر بعزم 280 حصاناً وستطرح المركبة بعدة طرازات عادية و VIP مجهزة بمقاعد وتقنيات داخلية خاصة.

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