ما عدد السعرات الحرارية المطلوبة حتى تنقص وزنك؟

إن أول ما يتبادل إلى الذهن عند ذكر السعرات الحرارية هو الوزن الزائد، لكن حتى يتم التخلص من هذا الوزن واستمرار الحياة بصورة طبيعية، فثمة حاجة إلى كم معين من هذه السعرات.

ويقول موقع “هيلث” الصحي في تقرير إن الأمر يعتمد على إجراء معادلة حسابية تقوم على إدخال عناصر “الجنس والعمر والطول والوزن والنشاط البدني”.

فعلى سبيل المثال، إذا كان وزن شخص نحو 90 كيلوغرام وطوله 170 سنتيتمرا، فعليه أن يكتفي يوميا بطعام يقدر بـ 1500 سعرة حرارية في حال أراد أن يخسر شيئا من وزنه.

ويطلق على هذه المعادلة اسم Mifflin-St Jeor، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن نتائجها دقيقة في تقدير احتياجات الجسم للسعرات الحرارية.

ولتقريب صورة السعرات الحرارية، خذ الهامبرغر مثالا، إذ يحتوي على 295 سعرة حرارية.

وبعيدا عن هذه المعادلة، فثمة أرقام شبه عامة تساعد على معرفة السعرات التي يحتاج الإنسان لحفظ.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن الموقع الطبي القاعدة العامة في إنقاص الوزن هي تقليل السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك بنحو 500 سعرة حرارية، الأمر الذي يساعدك في خسارة نحو نصف كيلوغرام أسبوعيا.

وبالنسبة إلى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 26-50 عاما ويمارسن نشاطا بدنيا متوسطا إلى تناول 2000 سعرة حرارية للحفاظ على وزنها و1500 في حال أرادت خسارة جزء من وزنها نصف كيلوغرام أسبوعيا.

ويحتاج الرجال الذين ينتمون للفئة العمرية 26-45 عاما، ويمارسون نشاطا متوسطا، يحتاجون إلى 2600 سعرة حرارية من أجل المحافظ على وزنهم الحالي، وتناول 2100 سعرة في حال أرادو خسارة نصف كيلوغرا من أوزانهم أسبوعيا.

أما الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 19-25 عاما، لديهم حاجة إلى طاقة أكبر، فعليه تناول 2800 سعرة حرارية يوميا، إن أرادوا الحفاظ على أوزانهم، أما إذا ابتغوا انقاص وزنهم فعليهم بمقدر نصف كيلوغرام أسبوعيا فعليهم تناول ما بين 2300-2500. سعرة حرارية.

