تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة وإختيارات رائعة مناسبة للجميع تشمل المدفوعة متاحة مجانًا والمزيد

كعادتنا الإسبوعية، نحمل لكم أحدث تطبيقات اندرويد من كل مكان جنبًا إلى جنب مع الألعاب التي تستحق التجربة، هذا بالطبع إلى جانب التطبيقات والألعاب المدفوعة والتي تُتاح مجانًا لفترة محدودة جدًا، وكالعادة ننصحكم بتحميلها في حال حازت إعجابكم وذلك قبل أن ينتهي توافرها المجاني! إلى جانب التطبيقات الجديثة فنحن نشارككم أيضًا التطبيقات الأساسية التي يحتاجها كل هاتف لعلها ليست متوفرة لديكم.. والآن هيا لنبدأ.

تطبيق EZ Notes – من أبرز تطبيقات الملاحظات وتنظيم المهام



هذا التطبيق المحبوب يتيح لك أخذ ملاحظات من كافة الأنواع، لكنه وبشكل عام يركّز على الملاحظات الصوتية، وهي ملاحظات في غاية الأهمية بالمناسبة نظرًا لأنها سريعة وتضم كافة التفاصيل، أضف إلى ذلك إمكانية إضافة الملاحظات النصية كالعادة، تنظيم الأعمال التي تود القيام بها لاحقًا والمزيد من الخواص، انتهز الفرصة فالتطبيق متاح لفترة محدودة.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تعلم البرتغالية بسهولة مع Learn Brazilian Portuguese



هذا التطبيق يأتي من مؤسسة MosaLingua والتي توفر تطبيقات مدفوعة لتعليم اللغات وقد شاركناكم بعض تطبيقاتها لاحقًا، اليوم يتوفّر هذا التطبيق مجانًا لتعليم اللغة البرتغالية البرازيلية، والتطبيق في العادة يُباع بسعر مرتفع جدًا، لذلك حمله إن كنت مهتمًا بهذه اللغة، أيضًا فهو حاصد تقييمات إيجابية عديدة نظرًا لأنه يقدّم تجربة تعليم ذكية وسهلة.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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تطبيق Retro Music – أفضل مشغل موسيقى على الإطلاق



أعيد مشاركتكم هذا التطبيق مرة أخرى، هذا لأني ولفترة كبيرة لم أجد تطبيق موسيقى قادر على منافسة Musixmatch، هذا إلى أن تعثّرت في Retro، وهو حقًا أفضل تطبيق على الإطلاق لتشغيل الموسيقى طبقًا لتجربتي، كما أنه مجاني، يتيح لك التطبيق أشكال عديدة لتختار بينها، كما يتيح لك تنظيم بالغ الدقة لمكتبك الموسيقية مع عدد كبير من الخواص التي يُمكنك أن تكتشفها بنفسك، هذا في حين أن شراء النسخة الكاملة منه لا يكلّف سوى دولار أو دولار ونصف.

السعر : مجّاني

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تطبيق OPlayer – من أذكى وأفضل مشغلات الفيديو



تطبيق OPlayer هو واحد من أفضل وأقدم مشغلات الفيديو للاندرويد على الإطلاق، التطبيق يوفّر لك كل ما تحتاجه من مشغل فيديو مع القدرة على التعرف على كافة ملفات الفيديو بأي دقة كانت، إلى جانب العمل دون الحاجة للإنترنت وخواص بث المحتوى، أضف إلى ذلك الوضع المظلم وإمكانية إخفاء فيديوهاتك الخاصة في مجلد خاص داخل التطبيق بكلمة مرور! انتهز الفرصة واقتنيه الآن..

السعر : متاح مجانًا لفترة محدودة

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق AMOPLEX – أفضل الخلفيات لشاشات أموليد



يتيح لك هذا التطبيق خلفيات غامقة تعتمد على اللون الأسود ولهذا فهو موجه لشاشات أموليد أكثر من غيره، لكنه وبالطبع سيعمل على أي جهاز وبأي شاشة، يتيح لك التطبيق مكتبة ضخمة من الخلفيات الرائعة مع إعلانات قليلة جدًا وإمكانية التحميل المباشر.

السعر : مجّاني

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تطبيق Signal للتواصل المباشر مع نسبة أمان مثالية!



تطبيق Signal ينمو بسرعة رهيبة في هذه الآونة، والتطبيق ببساطة هو تطبيق تواصل مثله مثل واتساب وتيليجرام لكن مع خواص ومميزات أمان وحماية عالية جدًا، وبشكل عام فهو غير قابل للاختراق طبقًا لمصادر متخصصة عديدة، لكنه لازال يعاني مشكلة تطبيقات التواصل المستحدثة، حيث أن مستخدمينه قليلين نسبيًا، مثلًا أنا جربته ووجدت إثنين فقط من جهات إتصالي عليه!

السعر : مجّاني

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لعبة Tower UP DX – لعبة بناء مسلية ومميزة



هذه اللعبة من الألعاب الجديدة على نظام أندرويد، وبمناسبة طرحها فهي متاحة مجانًا لفترة محدودة لكنها في الأصل مدفوعة، واللعبة وكما تلاحظ من الصور تقدّم رسوميات مميزة، وهي لعبة بناء تتمحور حول بناء الأبراج، وعندما تحملها ضمن العرض الجاري ستحصل على 2000 نقطة داخل اللعبة، نظرًا لأن هذا هو الإصدار المدفوع والخالي من الإعلانات!

السعر : متاحة مجانًا لفترة محدودة

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لعبة Force Master – من أبرز ألعاب أندرويد الحديثة



هذه اللعبة تُعد واحدة من أحدث ألعاب أندرويد ذات الشأن المميز، وهذا نظرًا لأنها تأتي من شركة فودو المعروفة في مجال تطوير الألعاب وتقدّم تجربة لعب أركيدية ممتازة، واللعبة بالفعل قد جذبت تقييمات رائعة في الأيام السابقة.

السعر : مجانية

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لعبة Genshin Impact – أكثر ألعاب أندرويد انتشارًا حاليًا



انتشرت لعبة Genshin Impact انتشار النار في الهشيم، وهي توفّر تجربة لعب مثالية من نوع RPG مع رسوم مشابهة للعبة Zelda Breath of The Wild الممتازة! كما أنها توفّر رسوم ممتازة وتجربة لعب مثالية وهو ما جعل مساحتها تصل إلى 6 جيجابايت! حتمًا يجب أن تجربها.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

