السعال المزمن.. الأسباب وطرق العلاج

حدد الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أسباب السعال المزمن، وقال إنّ هذا السعال لا يرتبط دائماً بأمراض الجهاز التنفسي.

وأكدّ وجود عدة أسباب تؤدي لحدوث هذا السعال كالارتجاع (خروج حمض الهيدروكلوريك من المعدة إلى المريء) الذي يؤثر على الجهاز الهضمي، ويسبب صعوبة في التنفس وإزعاجاً للمريض، بالإضافة للسعال المزمن.

وقال الطبيب الروسي إنّ السعال المزمن يحدث عند مرضى القلب في حال تراكم السوائل في التامور.

ودعا ألكسندر ميكاسنيكوف الأشخاص الذين يعانون من السعال المزمن والجيوب الأنفية الفكية لفحص آذانهم لأنّ الالتهاب المزمن في هذه المنطقة يؤدي لحدوث تشنج قصبي.

ولتجنب السعال المزمن طلب الطبيب الروسي من الناس إجراء الفحص الطبي السنوي، الابتعاد عن التوتر، والحفاظ على درجة رطوبة في المنزل لا تقل عن 60 درجة.

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