حادثة مؤسفة.. طفلة تقتل والدها أثناء لعبها بالمسدس

شهدت مدينة ممفيس الواقعة بولاية تينيسي الأمريكية حادثة مؤسفة للغاية إذ قتلت طفلة أمريكية تبلغ من العمر 3 سنوات والدها بعدما أطلقت النار عليه من مسدسٍ كانت تلهو به.

وقالت الشرطة الأمريكية إنّ الطفلة كانت تلعب بمسدسٍ أعطاها إياه شخص جالس قربها في المقعد الخلفي للسيارة التي يقودها والدها جيروم سميث، قبل أن تضغط بالخطأ على الزناد لتصيب والدها في مقتل.

ولم تُجدِ نفعاً الإسعافات التي قام بها صاحب المسدس والمرأة التي كانت جالسة بجانب الضحية في المقعد الأمامي للسيارة، ليفارق الأب الحياة وسط دهشة الجميع.

وقامت الشرطة الأمريكية باعتقال الشخص الذي تسبب بالكارثة، ووجهت له تهمتي القتل الخطأ، وحيازة سلاحٍ ناري غير شرعي.

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