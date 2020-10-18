السينما في مقاطعات نيويورك تُغادر قفص الحظر

سمح حاكم نيويورك بإعادة فتح دور السينما الواقعة خارج مدينة نيويورك في 23 أكتوبر الجاري وفق شروطٍ محددة بعد إغلاقٍ دام لعدة أشهر فرضه انتشار فيروس كورونا.

وفرض الحاكم على دور السينما الواقعة في المقاطعات التي تملك معدل إصابة أقل من 2% في المتوسط لمدة 14 يوما والخالية من بؤر العدوى العمل بربع طاقتها شرط أن يكون العدد الأقصى أمام كل شاشة عرض 50 متفرجا، وأن تفي بمعايير تنقية الهواء والتهوية.

كما فرض على رواد السينما ارتداء الكمامة عند الدخول والخروج، ولم يسمح لهم بنزعها إلا عند الجلوس وتناول الطعام والشراب.

وقال الحاكم إنّ الولاية تشهد تقدماً في التصدي لفيروس كورونا خاصةً في بؤر بروكلين وكوينز، وأكدّ سعيه لإعادة فتح دور السينما داخل المدينة عندما يتحسن الموقف الوبائي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 8 ملايين إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية لتكون الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في العالم.

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