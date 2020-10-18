تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة كاملة متنوعة لكافة الاستخدامات وعروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق AVG Mobile Security لحماية جهازك

تطبيق من تطبيقات الحماية المهمة تساعدك على تصفح الإنترنت بأمان مع حجب المواقع المشبوهة والاحتيالية وكذلك تعزيز الخصوصية وحماية صورك في خزنة سرية وتنبيهك عند اختراق أحد حساباتك، إضافة إلى خدمة VPN لكنها مدفوعة.

السعر : تحميل مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Tadaa SLR للتصوير الاحترافي على الايفون القديم

إذا كنت تمتلك هاتف ايفون بإصدار قديم ولا يوجد به خاصية تصوير البورتريه التي تركز على الشخص / العنصر المراد تصويره وعمل تشويش في الخلفية يمكنك استخدام هذا التطبيق المميز الذي يقوم بالمهمة بأفضل صورة متاحة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق PlantDetect للتعرف على النباتات

هل أنت من هواة النباتات؟ هل لديك حديقة في منزلك تعتني بها؟ هذا التطبيق سوف يساعدك على التعرف على النباتات والأزهار بمجرد تصويرها وسيمدك بالاسم العلمي لها وطريقة الاعتناء الصحيحة بها وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Sticker Maker لإنشاء الملصقات للواتس اب

هذا التطبيق يمكنك من تحويل أي صورة لديك إلى ملصق من أجل استخدامه داخل تطبيق واتس اب أو تليجرام أو أي من تطبيقات التواصل الأخرى التي تدعم إرسال الملصقات.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق River أشهر الأخبار ومقاطع الفيديو على الإنترنت

تطبيق River هو تطبيق يجلب لك أشهر الأخبار والموضوعات الرائجة على الإنترنت خلال اليوم وكذلك مقطع الفيديو الأكثر تداولاً في كافة المجالات التي تهتم بها، كما أن لديه القدرة على تخصيص المحتوى بناءً على تفضيلاتك. لا يحتاج التطبيق إلى إنشاء حساب أو تسجيل دخول حفاظاً على بياناتك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Adobe Scan لتصوير الأوراق والمستندات

هو تطبيق مميز يساعدك في تصوير الأوراق والمستندات كما لو كانت ممسوحة ضوئياً وتحويلها لصورة رقمية لمشاركتها بأعلى جودة وأكبر تفاصيل. التطبيق يعتمد على كاميرا الهاتف ويقوم بمعالجتها بعد التصوير، كما يوفر خاصية التعرف على النصوص والحفظ على هيئة PDF.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Calendar Widget – ويدجت التاريخ

لأولئك الذين قاموا بالتحديث إلى iOS 14 ، يمكنهم استخدام هذا التطبيق في إنشاء ويدجت مميز للتاريخ والتقويم على الشاشة الرئيسية بالتصميم والأشكال التي يريدونها من بين الكثير من الثيمات المختلفة.

السعر : تحميل مجاني