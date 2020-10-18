50 ألف دولار راتب لموظف مهمته “تذوق البسكويت”

كشفت شركة Border Biscuits البريطانية عن رغبتها بتوظيف متذوق بسكويت براتب 50 ألف دولار سنوياً.

ووضعت الشركة عدة شروط يجب توفرها في الموظف الذي سيعمل لمدة 40 ساعة أسبوعيا، أبرزها أن يكون حاصلاً على درجة علمية في التغذية أو الطعام، وأن يكون لديه بعض الخبرة في تحضير الحلويات والأطعمة، وإدارة المنتجات الغذائية، بالإضافة لامتلاكه مهارات الحاسوب الرئيسية.

وسيطلب من الموظف أن يتذوق مجموعة كاملة من الحلوى التي تنتجها الشركة، وتقديم اقتراحات لصناعة بسكويت استثنائي.

وستمنح الشركة الموظف المحظوظ إجازة لمدة 35 يوماً في السنة، بالإضافة لحسومات من آلاف العلامات التجارية، ومكافآت مجزية.

وشجع بول باكنز المدير التنفيذي للشركة الناس على التقدم للوظيفة، ووصفها بالفرصة المثالية لهم والتي ستساعدهم على تغيير حياتهم.

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