لتسهيل البحث عن الأغاني.. غوغل تطلق ميزة “الدندنة”

في إطار سعيها لتطوير محرك البحث غوغل قامت شركة غوغل الأمريكية بإضافة ميزة الدندنة للبحث إلى أدوات البحث الخاصة فيها.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدم قادراً على البحث عن الأغنية التي يريدها من خلال دندنة لحنها، حيث يكفي أن يقول المستخدم ما هذه الأغنية؟ ثم يقوم بدندنة لحنها أو مقطع منها لمدة 10 إلى 15 ثانية، ليقوم غوغل بالبحث عنها، وإظهار نتائج متعلقة فيها تساعد المستخدم في العثور عليها.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ النتائج ستضمن نسبة تقدير محرك البحث لمدى احتمالية أن تكون كل أغنية هي الأغنية التي يبحث عنها المستخدم.

وستعتمد الميزة الجديدة على خوارزميات التعلم الآلي التي تعمل على تحويل الصوت لتسلسل قائم على الأرقام، بحيث يكون قادراً على تحقيق التطابق بين الألحان والأغاني.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الميزة الجديدة باللغة الإنجليزية فقط بالنسبة لمستخدمي نظام أي أو إس، وبـ 20 لغة بالنسبة لمستخدمي أندرويد.

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