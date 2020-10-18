سوني تطلق شاشة ثلاثية الأبعاد مناسبة للمصممين وعشاق الألعاب

كشفت شركة سوني اليابانية عن شاشة عرض ثلاثية الأبعاد مناسبة للمصممين وعشاق الألعاب، ولا تحتاج لارتداء نظارة ثلاثية الأبعاد لمشاهدة المحتوى أطلقت عليها اسم SR.

وستأتي الشاشة الجديدة بلوحات LCD مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض 4K، وستحتوي على مستشعر Vision عالي السرعة يدعم تتبعا سريعا لحركة العين، وموضع العين عند الحركة في محيط الشاشة.

وزودت الشركة اليابانية شاشة العرض الجديدة بعدسات Micro التي تعمل على فصل الجهة اليمنى واليسرى للعين لإنشاء صورة ستريو.

وستحتاج الشاشة لجهاز مكتبي بمواصفات مميزة كمعالج Core i7، وكرت شاشة RTX 2070 Super لأنّها مزودة بخوارزمية تدعم الرسم ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي.

يذكر أنّ الشركة اليابانية ستطلق الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية في نوفمبر القادم بسعر يصل إلى 5000 دولار أمريكي.

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