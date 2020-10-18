Eve Devices تعلن عن جهاز لوحي مميز.. إليك المواصفات

أعلنت شركة Eve Devices عن جهاز لوحي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Eve V.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Tiger Lake-U-APU رباعي النوى، وبطاقة رسوميات Iris Xe Graphics iGPU.

وزودت Eve Devices الجهاز الجديد بشاشة IGZO مقاس 13.4 بوصة ودقة وضوح 1920*1200 بيكسل، ولوحة 4k بدقة عرض 3840*2400بيكسل، ونسبة سطوع 500 نيت، ونسبة تباين 1500:1

وتتميز الشاشة بقدرتها على عرض الفيديوهات بدقة HDR10، وبإمكانية استخدام قلم إدخال البيانات بمستويات ضغط تصل إلى 4096 في الكتابة عليها.

وسيحتوي الجهاز اللوحي الجديد على منفذي Thunderbolt4، منفذ USB-C 3.1، منفذ AUX، مكان لتركيب شريحة اتصال، منفذ لتركيب كرت ذاكرة خارجي، واي فاي، بلوتوث.

ويتميز جهاز Eve V بإمكانية تسجيل الدخول بنظام ويندوز من خلال مستشعر الأصابع الموجود في زر التشغيل.

يذكر أنّ Eve Devices لم تفصح عن موعد طرح الجهاز اللوحي الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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