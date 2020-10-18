الزواج من ميت وإعدام الزوج الخائن.. إليك أغرب القوانين

وُجدت القوانين من أجل حماية الإنسان وجعله شخصًا مستقيمًا، وتعكس القوانين لدى الشعوب والأمم ثقافتها وإرثها الحضاري والديني، وليس من السهل تغيير القوانين لأنها تُعبّر في أكثرها عن عادات وتقاليد والتزامات دينية.

ما هي أغرب قوانين العالم؟

الوقوف على النقود في تايلاند

تحافظ العائلة الملكية في تايلاند على احترام الحاكم وتحذر السياح من السخرية منهم بأي شكل سواء بإلقاء النكات أو التعليقات المسيئة التي يتم تفسيرها على أنها غير محترمة، وقد يتعرض من يخالف ذلك إلى عقوبات شديدة. كذلك يعتبر الوقوف على العملات النقدية التايلاندية المطبوع عليها صورة الملك انتهاكا واضحا وإساءة لشخص الملك.

صيد سمك السلمون في بريطانيا

في عام 1986 تم إقرار قانون في المملكة المتحدة يُجرِّم من يحمل أو يصطاد سمك السلمون بهدف مكافحة الصيد الجائر، ووفقًا لتقارير فإن عقوبة هذه الجريمة كانت تصل إلى عامين من السجن، مع العلم أن سمك السلمون من أشهر الأسماك التي تستخدم في المطاعم.

الزواج من شخص ميت

في فرنسا يسمح بالزواج من الأموات، لكن لا تقلق فالجثث ليست مطلوبة في الحفل، ويرجع هذا التشريع إلى فترة الحرب العالمية الأولى إذ وافقت الحكومة الفرنسية على طلبات خطيبات الجنود المتوفين في الحرب بالزواج منهم حتى بعد وفاتهم، ويُقام احتفال رمزي توضع صورة الجندي المتوفي إلى جانب العروس ويسجل تاريخ الزواج قبل يوم واحد من الوفاة.

قتل الزوج الخائن في هونغ كونغ

يسمح للزوجة التي تعرضت للخيانة أن تقتل زوجها الخائن لكن بشرط أن تفعل ذلك بيديها العاريتين، الصياغة الفعلية للقانون أكثر اتساعًا وغموضًا وربما يتم اعتمادها جريمة مبررة في حال كانت عن غير سبق إصرار.

القيادة برفقة دب

في ولاية ميسوري الأمريكية سابقًا، كان السفر مع دب عبارة عن جريمة، وفي حال اضطررت إلى ذلك يجب أن تضع الدب في قفص، خاصة أن تربية الدببة كانت أمرًا طبيعيًا في السابق.

تغيير المصباح الكهربائي في أستراليا

يعد هذا الأمر جريمة، إلا إذا كنت كهربائيا تحمل ترخيصا بذلك، ويُعاقب المخالفون بغرامة قدرها 10 دولارات أسترالية، ومع الوقت تم تعديل هذا القانون وتجاهله في عام 1998 تقريبًا.

لا تزعج أحدًا في الفلبين كي لا تكون عرضةً للاعتقال بمجرد إزعاج شخص ما، ويطلق على هذه الجريمة اسم “الاستياء الظالم” وتشمل العديد من التصرفات المزعجة مثل التخريب والسلوك المعادي والجار السيئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية