لقاح فيروس كورونا.. أنباء سارة تزفها مختبرات أميركية

اعلنت المختبرات الأميركية لمجموعتي “فايزر” و”مودرنا” أنها تخطط للتقدم بطلب ترخيص للقاحاتهما في الولايات المتحدة بحلول نهاية تشرين الثاني المقبل، مما سيعني زمنا قياسيّا في سرعة تطوير لقاح.

لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت أن اللقاحات المحتمل توفرها في نهاية العام “ستكون محدودة للغاية، بما لا يسمح باحتواء الوباء”.

وأصاب فيروس كورونا المستجد -حسب أحدث الأرقام- أكثر من 39.51 مليون شخص حول العالم، توفي منهم مليون و59 ألفا على الأقل.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الإصابات في الصين في كانون الأول 2019.