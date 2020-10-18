بطريقة كوميدية.. نجوى كرم تنفي إصابتها بكورونا

نفت الفنانة نجوى كرم الشائعات التي راجت مؤخراً وتحدثت عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال تغريدة كوميدية.

حيث طمأنت شمس الأغنية العربية في التغريدة الكوميدية التي نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر جميع عشاقها الذين سألوا عنها، وقالت لهم إنّ فيروس كورونا لم يقترب منها ولا من عتبة بيتها.

وطلبت النجمة اللبنانية من مروجي الشائعات الالتفات للنجاحات التي تُحققها عوضاً عن إطلاق هذه الشائعات المغرضة التي تثير قلق جمهورها عليها.

يذكر أنّ شمس الأغنية العربية تشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج ذا فويس سينيور الذي بدأ عرضه يوم الـ 7 من أكتوبر الجاري والمخصص للمواهب الغنائية التي تجاوزت الـ60 عاماً رفقة كل من هاني شاكر، سمير سعيدة، وملحم زين.

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