طنين الأذن دليل على كورونا في هذه الحالات

أكدّ علماء من جامعة كوليدج بلندن والمستشفى الملكي الوطني للحلق والأنف وجود علاقة بين طنين الأذن وفيروس كورونا.

وقال العلماء إنّ بعض المصابين بفيروس كورونا عانوا من فقدان مؤقت للسمع أو من طنين في الأذن، وأنّ هذه الحالة لوحظت لدى المصابين بكورونا والإنفلونزا في نفس الوقت.

وأوضح العلماء بأنّ الطنين لوحده لا يعني الإصابة بفيروس بكورونا، لأنّه قد يكون ناتجاً عن السكري أو القلق، أو تناول بعض أنواع الأدوية.

وحتى يكون الطنين دليلاً على الإصابة بفيروس كورونا يجب أن تظهر معه أعراض الفيروس الأخرى التي يعرفها الجميع كارتفاع الحرارة وفقدان حاستي الشم والذوق.

الجدير بالذكر أنّ العلماء أكدّوا حاجتهم للمزيد من الدراسات لاكتشاف العلاقة بين فيروس كورونا وطنين الأذن.

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