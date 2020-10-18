شيف نرويجي يُحافظ على لقب أفضل الطباخين

استضافت أستونيا مسابقة بوكس دور أوروبا لأفضل الطابخين لأول مرة في تاريخها وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت المسابقة مشاركة مجموعة من الطهاة من مختلف الدول الأوروبية الذين مُنِحوا 5 ساعات و35 دقيقة لإعداد أطباقهم باستخدام سمك السلمون الإستوني وطائر السمان.

وتمكن الشيف النرويجي أندريه بيترسن من المحافظة على لقبه الذي فاز به عام 2018، في حين فاز طاهيان من الدنمارك والسويد في المركز الثاني والثالث مكرّسين بذلك سيطرة الدول الاسكندنافية على هذه المسابقة.

وتأهل 10 متسابقين من أصل 16 متسابقا وصلوا للنهائيات للمشاركة في مسابقة بوكس دور العالمية التي تعد بمثابة كأس العالم للطبخ والتي ستقام في مدينة ليون الفرنسية في مايو ويونيو 2021.

يذكر أن مسابقة بوكس دور العالمية أُطلقت عام 1987 على يد الشيف الفرنسي بول بوكوس.

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