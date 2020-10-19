“تاناروت” يستأنف نشاطه الثقافي بعد “إغلاق كورونا”

استأنف تجمع “تاناروت” للإبداع الليبي نشاطه من مقره في مدينة بنغازي بإقامة أول برنامج له بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا، حيث تم إعادة الافتتاح -الأحد- مع حلقة التنشيط الثقافي بعروض لــــ”مفتاح الزاوي” عن (نظرية المعلومات) و (الفن، العلوم والمستقبل).

وذكر التجمع على صفحته الرسمية أنه سيتم إعادة فتح النشاطات الأخرى لـ”تاناروت” تدريجياً خلال هذا الأسبوع مع اتباع كامل الاجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة داخل المقر، فيما كانت نشاطات التجمع عن بعد عبر فضاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طيلة فترة الإغلاق.

يذكر أن تجمع تاناروت قد تأسس في التاسع عشر من نوفمبر سنة 2015 م بمبادرة شخصية من الكاتب والباحث الليبي “محمد الترهوني” وبأفكار ودعم عدد من المثقفين في بنغازي لاحتضان مواهب المدينة وحماية تطلعاتهم من لوثة الحرب والتطرف وضيق الأفق ويعد تجمع تاناروت خيار مجموعة من المثقفين لديها إصرار على إبعاد الصورة النمطية للمثقف في ليبيا، لديها إصرار على استخدام الأساليب العلمية والعميقة من خلال رؤية نظرية وعملية قادرة على النهوض بالثقافة في المجتمع الليبي- – حسب بيان التأسيس .

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