دراسة.. خفض «الراتب» يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

دراسة حديثة أظهرت أن الحصول على زيادة في الراتب قد يحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية، بينما يؤدي خفضها إلى ارتفاع نسبة الإصابة بهذه الأمراض.

ويقول الباحثون الذين أجروا الدراسة، إن أولئك الذين زادت رواتبهم، كانوا أقل عرضة بنسبة 15% للمعاناة من قصور القلب على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

وبحسب الدراسة، فإن خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، ارتفع بنسبة تقارب 20% لدى الرجال والنساء الذين انخفض دخلهم.

ويوضح فريق البحث من مستشفى “النساء بريغهام” ومدرسة هارفارد الطبية، أن النتائج التي توصلوا إليها قد تؤدي إلى دفع الأطباء نحو الاهتمام بشكل أكبر بالظروف المالية للمرضى أثناء فحص أمراض القلب.

وتوصلت الدراسات السابقة إلى أن وجود دخل أعلى يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك، لم تبحث سوى بعض الدراسات القليلة العلاقة بين التغييرات في الراتب وأمراض القلب.

وقال الدكتور سكوت سولومون، كبير الأطباء في مستشفى “النساء بريغهام”: “تعزز هذه الدراسة الحاجة إلى زيادة الوعي بين العاملين في المجال الصحي، حول تأثير التغييرات في الدخل على الصحة لتحسين فعالية العلاج”.

وشملت الدراسة نحو 9 آلاف مشارك من 4 مجالات عمل مختلفة في الولايات المتحدة، وتتبعهم الفريق على مدى 17 عاما في المتوسط.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين ارتفعت رواتبهم انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة تزيد على 14%. وهذا يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض خطر الإصابة بقصور القلب.

ولكن المشاركين الذين انخفض دخلهم زاد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17%، لأن انخفاض الدخل يؤدي إلى اتباع نظام غذائي سيء، مثل تناول المزيد من الأطعمة الرخيصة المصنعة والمليئة بالدهون والسكر، وبالتالي هذا ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ويمكن لانخفاض الرواتب أن يؤدي أيضا إلى التوتر والقلق، والذي يرتبط بدوره بالتدخين وتعاطي الكحول، كما أنه قد يسبب الاكتئاب، الذي يزيد بدوره من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

