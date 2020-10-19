هواتف ايفون 12 – كم ستبلغ سرعة شبكات الجيل الخامس ؟! إليك النتائج!

هواتف ايفون 12 الأربعة تدعم كلها شبكات الجيل الخامس 5G وسط وعود براقة من ابل بسرعات تحميل ورفع جنونية، لكن ماذا عن السرعة الفعلية التي ستقدمها شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف ايفون 12 ؟

بداية يجب أن نذكر أن هناك نوعين من شبكات الجيل الخامس: الأول هو mmWave 5G أو الموجات المليمترية وهو النوع الأكثر سرعة، وستباع هواتف ايفون 12 الداعمة لها فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يزال توافرها محدود النطاق، ولا تغطي سوى نطاق ضيق ولا تستطيع الموجات من هذا النوع السفر لمسافات بعيدة.

أما النوع الآخر فهو Sub-6GHz 5G وهو النوع الأقل سرعة مقارنة بالنوع الأول، وستباع هواتف الايفون الداعمة لها في جميع دول العالم. شبكات الجيل الخامس من نوع Sub-6GHz لها القدرة على تغطية مسافات طويلة.

هواتف ايفون 12 في الولايات المتحدة سوف تدعم النوعين mmWave 5G و Sub-6GHz 5G في حين ستدعم الهواتف المباعة في باقي دول العالم النوع الثاني فقط.

سرعة شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف ايفون 12

بحسب تطبيق وموقع Speed Smart المختص بقياس سرعات شبكات الاتصالات الخلوية والأرضية، فإن هناك تفاوتاً كبيراً في سرعة شبكات الجيل الخامس على شبكات الاتصالات المختلفة في الولايات المتحدة: AT&T و T-Mobile و Verizon.

على شبكة AT&T تراوحت النتائج بين 70 إلى 200 ميجابايت في الثانية للتحميل، و 14 إلى 24 ميجابايت في الثانية للرفع.

على شبكة T-Mobile ، شاهدنا التفاوت بصورة أكبر حيث تراوحت نتائج سرعة التحميل من 77 إلى 621 ميجابايت في الثانية، فين حين تراوحت سرعة الرفع بين 17 إلى 90 ميجابايت في الثانية.

شبكة Verizon قدمت السرعة الأكبر على هواتف ايفون 12 على الأرجح لأنها اعتمدت على شبكات mmWave 5G شحيحة التوفر حالياً. وقد تخطت سرعة التحميل أحياناً 1 جيجابايت في الثانية و وصولاً إلى 2 جيجابايت في الثانية أحياناً في حين كانت سرعة الرفع مثل الاختبارات السابقة.

إذا كان لديك هاتف ايفون 12 أو أي من الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس فعلى الأرجح سوف يكون هناك تحسناً ملحوظاً في سرعة الاتصال عبر الشبكات الخلوية من ناحية سرعات التحميل والرفع، لكن من المستبعد تماماً حالياً أن تحصل على السرعات الجنونية التي وعدت بها ابل.