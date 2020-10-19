إليك التسريب الأول لتصميم هواتف جالكسي S21 وS21 ألترا

حسنًا، نحن في نهايات شهر أكتوبر الآن، وهذا ما هو إلا توقيت مثالي جدًا لظهور تسريبات هواتف جالكسي S21 نظرًا لأنها الهواتف الرائدة الأقرب من حيث موعد الإطلاق في فبراير، خصوصًا مع ظهور تسريبات تشير إلى أن السلسلة الجديدة قادمة في يناير على عكس كل سنة! اليوم ومن خلال المسرّب الشهير OnLeaks ظهر التسريب الأول -أو التوقع- للتصميم الخاص بالهواتف الجديدة.

تسريب تصميم هواتف جالكسي S21

حتى الآن لا نعرف ما إذا كان الهاتف القادم سيحمل الاسم جالكسي S21 أم جالكسي S30! على كل حال الصورة السابقة تكشف تصميم الهاتف الجديد، ويظهر لنا شكل مغاير للكاميرا الخلفية على شكل طبقة إضافية، إلى جانب استحواذ أكبر للشاشة على وجه الهاتف، أضف إلى ذلك ظهور الهاتف بدون إنحناءات Edges، وهو أمر غير مؤكد بعد.

من المتوقع أن تأتي شاشة هاتف جالكسي S21 بقياس 6.2 بوصة مع ثقب وسطي للكاميرا الأمامية، وشخصيًا أنا أفضل الثقب على اليسار أكثر من هذا الموضع، أما عن قياسات الهاتف فحسب التسريب فسيكون 151.7*71.2*7.9 مللي متر.

يُمكنك أن تلقي نظرة على التصميم بالكامل من خلال هذا الفيديو والذي نشره المسرّب.

أما الصور السابقة فهي لهاتف جالكسي S21 بلس -أو ألترا- وحتى الآن لا توجد معلومة دقيقة عمّا إذا كانت هواتف جالكسي S21 ستتوفر في ثلاث إصدارات مثل الإصدارات السابقة أم إصدارين فقط، وعلى كل حال ما يُمكننا ملاحظته من هذا التصميم هو أنه يقدّم شاشة منحنية كالعادة، مع كاميرا خلفية ضخمة جدًا!

من المتوقع أن يأتي الإصدار الأكبر مع شاشة تصل إلى 6.8 بوصة! مع قياسات تصل إلى 165.1 طولًا، 75.6 عرضًا و8.9 سمكًا بالمللي متر! — واحد من أهم التسريبات على الإطلاق بخصوص سلسلة جالكسي S المقبلة هو دعمها لقلم S-Pen! وهو ما قد يكون بداية تخلّي سامسونج عن سلسلة نوت، لتكون سلسلة جالكسي S هي السلسلة الرائدة الوحيدة، وهنا ستبدأ سامسونج في توجيه الهواتف القابلة للطي مثل Z فولد وZ فليب لعشّاق سلسلة نوت، والمهتمين بالإنتاجية بشكل عام.