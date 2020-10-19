سبيس إكس تطلق صارخ “فالكون – 9” و60 قمراً صناعياً للاتصالات

أعلنت شركة سبيس إكس أمس الأحد عن إطلاق صاروخ “فالكون – 9” بعد أن تأجل أكثر من مرة والذي يحمل المجموعة الـ14 من أقمار “ستارلينك” الصناعية التي تضم 60 قمرا صناعيا من رأس كانافيرال في ولاية فلوريدا.

وتتخصص مجموعة “ستارلينك” للأقمار الصناعية لتغطية الكرة الأرضية بشبكة الإنترنت السريع وذلك من خلال توزيع كمية كبيرة من الأقمار الصناعية حول الكرة الأرضية ويصل وزن القمر الواحد ما لا يزيد عن 500 كيلوغرام.

وبفضل مجموعة الأقمار الصناعية هذه ستضمن دخول الأنترنت بسرعة 1 غيغابايت في الثانية ليناسب معيار “5G” في جميع المناطق بما فيها المناطق النائية.

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