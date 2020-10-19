واتساب يسعى لإصدار تحديث جديد لمستخدميه

تسعى شركة واتساب لإطلاق ما يسمى “واتساب سابورت تشات” أي ” دعم واتساب عبر الدردشة” التي تمكن المستخدم من الدردشة مع واتس آب للإستفسار أو لمعرفة بعض الإعدادات التي يريدها المستخدم أي كأنه سخص و تحادثه عبر الرسائل القصيرة.

وكان ذلك بعد أن أرسلت شركة “واتساب” تحديثا جديدا إلى “غوغل بلاي بيتا” لإضافة ميزة السماح بالتواصل مع دعم واتساب الرسمي باستخدام الدردشات.

ولا تزال ميزة التحديث الجديد غير متاحة للجمهور حيث أنها الآن قيد التجربة والتطوير وذلك بسبب اختلاف قراءة البرمجة للدردشة وسيتلقى المستخدم الرد على التذكرة المفتوحة من إعدادات “واتساب” وعندما تنتهي المحادثة، سيتم إغلاق الدردشة تلقائيا.

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