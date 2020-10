فيديو.. أبو الهول السعودي يُثير الجدل هل صنعته يد بشرية؟

قناة سعودية سلطت الضوء على تمثال يقع في منطقة حائل شمالي البلاد، قالت إنه يشبه إلى حد كبير تمثال أبو الهول في مصر.

وذكر تقرير لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية” أن تمثال أبو الهول يقع في قرية “أبا الحيران” على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب حائل، وينتصب على الجبل المسمى باسمه.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن التقرير، الذي تم بثه اليوم الاثنين، أن التشكل الصخري سببته عوامل التعرية التي نحتت وجه التمثال والذي يشهد زيارات سياحية من داخل المملكة وخارجها لمشاهدته.

إلا أن أحد المتخصصين، قال للقناة إن الجزم بكون أبو الهول السعودي منحوتا بيد بشرية أو نتيجة عوامل طبيعية يحتاج إلى دراسة متعمقة.

