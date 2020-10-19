أقوى 10 سيارات VIP مصفحة.. لن تصدق المواصفات الجبارة

يستخدم معظم الناس سيارات عادية للتنقل وتلبية احتياجاتهم اليومية، لكن بالنسبة للبعض مثل المشاهير والقادة فهم بحاجة إلى سيارات توفر لهم الحماية.

إليكم أقوى 10 سيارات مصفحة للشخصيات الهامة:

Mercedes S600 Pullman State Limousine

سيارة ضخمة الحجم لكن معظم من يراها لن يتوقع أنها مصفحة، استخدمها العديد من المشاهير والشخصيات السياسة مثل فيدل كاسترو، إليزابيث تايلور، وهي قادرة على تحمل الرصاص والمتفجرات ويمكنها أن تكون بمثابة المخبأ لراكبها.

Volkswagen Phaeton

يتم تصنيعها من قبل القسم المسؤول عن المشاريع الخاصة في شركة فولكس، وتوفر الشركة للعملاء فرصة لتخصيص المقصورة الداخلية والخارجية حسب الرغبة، السطح الخارجي للسيارة يجعلها قادرة على تحمل ضربات عنيفة، يستخدمها العديد من الأشخاص مثل أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية الحالية.

Maserati Quattroporte

تتميز هذه السيارة بدروع واقية في كل مكان، ومن الصعب اكتشاف النسخة المصفحة من النسخة العادية، وهي السيارة المفضلة للحكومة الإيطالية واشترت عددا قليلا منها في السنوات الأخيرة، توفر السيارة أعلى معايير الأمان مع الحفاظ على الفخامة لماركة مازيراتي.

Rolls-Royce Phantom VI Limousine

وهي سيارة قديمة كانت تصنعها الشركة في الفترة ما بين 1968 إلى 1990، ولا تكشف رولز رويس عن الكثير من المعلومات حول سيارتها المصفحة بسبب زبائنها البارزين، وكانت تقوم الشركة بإنتاج وتصنيع كل سيارة حسب المواصفات التي يطلبها العميل.

Range Rover V8

تتميز سيارات رينج روفر بالسمعة الجيدة لكونها متينة ولكن هذه السيارة تتميز بمقاومة الرصاص، والقنابل اليدوية من الأسفل والجانبين، رُكاب هذه السيارة سيكونون في مأمن من أي هجوم بالرصاص من العيار الثقيل، كما أنها قادرة على التنقل في أي نوع من التضاريس.

Audi A8 L Security

تم تجهيز هذه السيارة بطلاء B7 وهو أفضل طلاء في العالم لحماية السيارات، مصممو السيارة تخيلو كل سيناريو ممكن أن يحدث وقاموا بتصنيع سيارة لحماية ركابها في شتى الظروف، حتى إن تم وضع متفجرات في داخل السيارة فإن الزجاج الأمامي يعمل كوسيلة طوارئ لإجلاء الركاب، وتم تصنيف هذه السيارة أنها الأفخم في العالم.

BMW 760li high security

إذا قام شخص ما بمحاولة الهجوم على راكب السيارة بالغاز فسوف يفشل، حيث تحتوي على أجهزة لمراقبة الغاز وتضمن إغلاق كل النوافذ وفتحات التهوية تلقائيًا وتقوم بضخ هواء نظيف إذا تم اكتشاف مستويات عالية من الغاز، كما أنها قادرة على النجاة من أي انفجار حولها وهناك نظام اتصال داخلي يتيح التواصل مع الآخرين خارج السيارة، كما أنها تتيح للراكب إمكانية وضع سلاح رشاش في مخبأ داخلها، ويقال إن سيارة باراك أوباما هي الأكثر أمانًا منها فقط.

Porsche Panamera 4.8 v8 turbo

تشتهر شركة بورش بتصنيع السيارات الفاخرة لذلك فإن مالك هذه السيارة المدرعة لن يفقد الأناقة، تتمتع بحماية خارجية كافية لإيقاف أقوى الرصاص حتى لو كان من مسافة قريبًا، كما تم إضافة طبقة بسمك 3 مم من الفولاذ للسطح والأرضية، الزجاج أيضًا مقاوم للرصاص.

Bentley Mulsanne

تم تصنيع وتحصين هذه السيارة بنفس التقنية التي يتم بها صناعة سيارات مصفحة للملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، حيث تحمي ركابها من نيران المدافع الثقيلة والمتفجرات، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 60 ميل في الساعة في غضون 5.1 ثانية.

The Beast

سيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ويقال إنها أقوى سيارة في العالم ويطلق عليها اسم الوحش، تم تصنيعها بواسطة شركة كاديلاك، تشبه مخبأ مدرعا مرفوعا على عجلات، الدرع الخارجي للسيارة سميك للغاية لدرجة أن أحد أبوابها يمكن مقارنة وزنه بوزن باب طائرة بوينغ 747، مزودة بنظام حماية من الغاز، كما تحتوي على وحدات دم لإمداد الشخص الذي يركبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية