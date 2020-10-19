ميتسوبيشي تطرح سيارة منافسة لسيارات تويوتا ومازدا الرباعية

عدلت شركت ميتسوبيشي سيارة Eclipse Cross وحصلت على تصميم و مواصفات جديدة تجعلها المنافس الأبرز لمركبات C-HR و CX-30 التي تنتجها شركتا تويوتا ومازدا.

وحصلت السيارة على تصميم يجعلها أكثر انسيابية ومعالم هجومية واضحة بحصولها على شبك أمامي بارز و مصابيح مزودة بتقنيات LED والغريب تصاميم المصابيح الخلفية ومصابيح الضباب.

وزودت Eclipse Cross بقمرة سيارة تحتوي على مقاعد جلدية مخصصة لـ5 ركاب يمكن التحكم بدرجة حرارتها ووضعياتها إلكترونياً ويمكن لواجهة القيادة المدعمة بنظام مولتميدا أن يتصل لاسلكياً مع الأجهزة الذكية.

وتحتوي السيارة على عدة أنظمة متطورة وتقنيات عملية مثل أنظمة تثبيت السرعة وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لقياس ضغط الهواء في العجلات فضلاً عن حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

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