رسميًا – شاومي تعلن عن تقنية الشحن اللاسلكي السريع 80 واتّ، يشحن هاتفك في 19 دقيقة

حدّثناكم منذ عدة أيام حول أن الشحن اللاسلكي السريع 100 وات هو تريند عام 2021 ويبدو أن شاومي كانت تنصت لنا! هذا حيث أعلنت العملاقة الصينية اليوم عن تقنية الشحن اللاسلكي السريع 80 واتّ والتي ستشحن الهواتف الداعمة من 0% إلى 100% في وقت ثلث الساعة تقريبًا! وإعلان شاومي الجديد هذا يؤكد أن الشركات الصينية وخصوصًا شركات مجموعة BBK لازالت تسيطر على هذا المجال!

تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 80 وات من شاومي

أعلنت الشركة عن التقنية الجديدة مباشرةً من خلال مدونتها وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، والتقنية الجديدة قادمة فعليًا بقدرة 80 واتّ، وهي قدرة في منتهى التقدم في مجال الشحن اللاسلكي السريع، وهو المجال الذي كنّا ننبهر عندما نرى فيه أرقام مثل 15 واتّ!

التقنية الجديدة ستحتاج فقط 8 دقائق لشحن هاتف مع بطارية بسعة 4,000mAh حتى 50%، بينما ستستلزم 19 دقيقة فقط لشحنه إلى 100%، وبالطبع فيجب أن يكون الهاتف داعمًا للتقنية من أساسها! وهنا استخدمت شاومي إصدار معدل من هاتف مي 10 برو لاستعراض التقنية، وذلك في الفيديو التالي، علمًا أن الهاتف قد استلم من الشاحن 18 فولت و4.5 أمبير، أي إجمالي 81 وات:

Want to know how fast 80W #MiWirelessChargingTechnology is? Just check out this video! Are you looking forward to this next-gen fast charging tech?#InnovationForEveryone pic.twitter.com/YqBsUOrLYR — Xiaomi (@Xiaomi) ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠

الشركة تعتبر هذه التقنية هي إنجازها الثالث، هذا حيث أنها قد أطلقت سابقًا تقنيات شحن سريع بقدرة 30 واتّ ومن ثم 50 واتّ، ويبدو أن أن الرقم القادم هو 100 واتّ بلا شك! يُذكر أن الهواتف من الشركات المنافسة لا تدعم أبدًا هذه الأرقام، آيفون 12 مثلًا يدعم حتى 15 واتّ من الشاحن المخصص الذي تبيعه أبل، بينما تلعب سامسونج وهواتفها الرائدة في نفس الفئة!