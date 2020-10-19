شارك قصتك مع أول جهاز ايفون لك و اربح ايفون 12 جديد مع برنامج AnyTrans الهام!

خلال مدار 13 عامًا الماضية، وجد مستخدمي أبل أن iPhone لا يتوقف ابداً عن النمو في التطوير والابتكار. ولكن عندما استعرضت مراحل تطور جهاز «آيفون»، هل ما زلت تتذكر ما هو أول هاتف iPhone لديك؟ هل جلبت لك الكثير من الذكريات؟

شارك قصتك لأول ايفون في مواقع السوشيال ميديا مع هاشتاج #BackupwithAnyTrans للفوز بجهاز iPhone 12 جديد برعاية برنامج AnyTrans.



برنامج AnyTrans هو أفضل برنامج لنقل الملفات على أجهزة iOS عبر كمبيوتر Mac أو Windows، وهو بديل مميز لبرنامج الآيتونز. الآن يتيح أيضاً كوبون خصم 60% لنقل ملفاتك إلى الآيفون الجديد ومزايا أخرى.

رابط مسابقة ايفون 12 و كوبون الخصم 60% من هنا

شروط المسابقة

قم بنشر رابط صفحة المسابقة وقصتك مع أول ايفون لك في مواقع السوشيال ميديا مع هاشتاج #BackupwithAnyTrans و اربح ايفون 12 جديد.

كلما شاركت أكثر وزاد عدد الإعجابات على المنشور، زادت فرصتك للفوز فماذا تنتظر؟ سيتم اختيار فائز واحد محظوظ بشكل عشوائي وسيتم الإعلان عنه عبر Facebook أو Twitter أو Instagram في 2 نوفمبر 2020. المسابقة تنتهي يوم 1 نوفمبر 2020. الجائزة: آيفون 12 سعة 128 جيجابايت. نحتفظ بالحق في حظر هديتك إذا وجدنا أن مشاركتك بريد عشوائي أو تم حذفها. يحتفظ AnyTrans بالحق في التفسير النهائي لهذه المسابقة. كوبون خصم 60% على برنامج AnyTrans بديل الآيتونز نقدم لكم جميعا كوبون خصم يصل إلى 60%، بقمية 19.99$ فقط لشراء AnyTrans. (سعره الأصلي: 49.99$) مميزات برنامج AnyTrans