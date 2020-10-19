سامسونج تعمل على معالجيّ إكسينوس جديدين بالاعتماد على تقنيات AMD الرسومية

سامسونج متفوقة جدًا في تصنيع المعالجات، وهي واحدة من الشركات القليلة حاليًا التي تمتلك معالجات خاصة بها، لكن دائمًا ما تحيط بمعالجات إكسينوس مشاكل الحرارة واستهلاك الطاقة، وهو ما سيتغيّر مع الجيل القادم طبقًا للتسريبات، وحسبما نعلم فالعملاقة الكورية تعمل حاليًا على معالجيّ إكسينوس جديدين بالاعتماد على تقنيات AMD الرسومية.

معالجات Exynos الجديدة من سامسونج بالتعاون مع AMD

طبقًا للمسرّب الموثوق IceUniverse فسامسونج تعمل الآن على معالجيّ إكسينوس مختلفين، وهم إكسينوس 9855 وإكسينوس 9925، وكلًا منهما سيكون موجّه لفئة مختلفة، أضف إلى ذلك معالج إكسينوس 2100 الذي تعمل عليه الشركة أيضًا.

التوزيع الخاص بالمعالجات الجديدة معقد قليلًا ومستقبلي، هذا حيث أن معالج 9855 سيأتي في 2022 مع سلسلة جالكسي S22، في حين أن معالج 9925 سيأتي في 2023، وهو لازال وقتًا بعيدًا جدًا، لكن المميز هنا هو أن هذا المعالج سيعتمد على تقنيات AMD للرسوميات بشكل كامل!

As we all know

Exynos9830=Exynos990, Exynos9840=Exynos2100,

Now, Samsung is developing Exynos9855 and Exynos9925, the latter may be a processor with AMD GPU pic.twitter.com/LixFZNBNXD — Ice universe (@UniverseIce) ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠

يذكر أن التقارير المتخصصة ومنذ فترة طويلة تناقشت حول استخدام سامسونج لتقنيات AMD في معالجاتها وأيضًا التعاون مع شركة ARM الغنية عن التعريف، وآخرهم تقرير مميز شاركناه معكم سابقًا: تقرير – سامسونج تتعاون مع ARM و AMD لإنتاج معالجات منافسة لكوالكوم!

يُذكر أن المعلومات السابقة قد أشارت إلى أن أول معالج مستفيد من تقنيات AMD سينطلق في 2021، وهو ما يتعارض مع تسريب اليوم، لكن حتى الآن لا توجد معلومة مؤكدة لهذا الأمر، كما أن سامسونج بدأت ولازالت تزوّد شركة Vivo بالمعالجات لبعض هواتفها الذكية، وهنا قد نجد أن الأمر انتهى بسامسونج لتكون مزوّد للمعالجات مثل ميدياتك وكوالكوم!

مشاكل معالجات إكسينوس

معالجات Exynos تواجه مشاكل حقيقية وبارزة بالفعل، المستخدمين يشتكون من الحرارة المرتفعة جدًا بمجرد الضغط على الهاتف قليلًا في الاستخدام، وهو أمر ظهر بالفعل في الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة، وظهر أيضًا في الهواتف الرائدة وآخرها جالكسي نوت 20 ألترا، هذا في حين أن سامسونج تجبرنا على شراء هواتفها مع معالجات إكسينوس في حين تبقى نسخ سنابدراجون حصرية للولايات المتحدة! وهو أمر مزعج بلا شك.

ما رأيك؟ وهل منعك المعالج من اقتناء هاتف جديد من سامسونج في الفترة السابقة؟