Fujifilm تطلق كاميرا بتصميم مميز ودون مرآة داخلية

كشفت شركة Fujifilm اليابانية عن كاميرا جديدة بدون مرآة داخلية أطلقت عليها X-S10.

وجاءت الكاميرا بتصميم مميز مع عناصر جديدة للتحكم، وميزة التثبيت المدمجة في هيكل الكاميرا، واحتوت على شاشة تدعم التدوير، وقبضة كبيرة الحجم بالنسبة لتصميم الكاميرا.

وزودت الشركة اليابانية الكاميرا الجديدة بمستشعر X-Trans بدقة 26.1 ميغا بيكسل، يعمل على تصوير فيديو بدقة 4K عند 30 إطارا لكل ثانية عند 10 بت في التصوير الخارجي و8 بت في التصوير الداخلي، بالإضافة لدعمه سرعة تصوير مستمر حتى 20 إطارا في الثانية.

ودعمت فوجي كاميراتها الجديدة بنمط PASM في قرص الكاميرا الذي يعمل على ضبط فتحة العدسة أو مصراع الكاميرا أو نمط البرمجيات عبر القرص الخاص بالمصراع أو حلقة العدسات.

وتتميز شاشة الكاميرا بدعمها الانفصال عن الكاميرا والتدوير بزاوية 180 درجة، بالإضافة لدعمها العدسات الإلكترونية EVF حتى 2.36 مليون نقطة، أما المصراع الإلكتروني فسيدعم تصويرا مستمرا حتى 30 إطارا في الثانية بدون تعتيم.

وستحتوي هذه الكاميرا على فتحة واحدة لبطاقة UHS-I بسرعة منخفضة، وبطارية تساعد المستخدم على تصوير 325 لقطة في الشحنة الواحدة، وستدعم تسجيل محتوى DCI أو UHD 4K عند 30 إطارا لكل ثانية، مع دعم تتبع حركة العين، الوجه، والتركيز التلقائي.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ كاميرا X-S10 ستضم مدخل 3.5 للسماعات، منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، منفذ HDMI.

يذكر أنّ الشركة اليابانية ستطلق الكاميرا الجديدة في نوفمبر القادم بسعر 1000 دولار لهيكل الكاميرا، و1400 دولار أمريكي لعدة تحتوي على عدسات ببعد بؤري XF18-55 مم بفتحة عدسات F2.8-4.

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