أمريكي يبتكر وسيلة نقل مذهلة بأدوات بسيطة (فيديو)

تمكن الأمريكي براين إدوارد كارس من ابتكار وسيلة نقل مذهلة لفت من خلالها أنظار سكان منطقة كليرووتر الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية مُستخدماً أدوات بسيطة للغاية.

حيث صنع الرجل البالغ من العمر 57 عاماً سيارةً من دلو مخصص للمسح وضع له عجلات، وقام بدفعه للأمام من خلال توجيه الهواء الخارج من منفاخ أوراق الشجر إلى مظلة يمسكها بيده.

وأطلق براين على سيارته الجديدة سيارة الليموزين ذات الياقات الزرقاء، وقام بنشر مقطع فيديو له وهو يقودها على شاطئ كليرووتر بعد يومٍ من التعب.

ووصف براين سيارته الغريبة بالاقتصادية لأنّها توفر الوقود، وقال إنّها وسيلة ممتعة للتنزه والسفر.

الجدير بالذكر أنّ مقطع الفيديو الذي نشره مبتكر السيارة الغريبة حظي بأكثر من مليون مشاهدة وبعددٍ كبيرٍ من التعليقات الإيجابية والطريفة.

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