كارول سماحة تستعد لإطلاق أغنيتين جديدتين

أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن استعدادها لإطلاق أغنيتين جديدتين خلال الفترة القادمة، حيث نشرت صوراً لها من داخل أحد استوديوهات التسجيل في مصر على حسابها الرسمي في مواقع إنستغرام، وعلقت عليها بالقول: تسجيل أغنيتين جديدتين بالقاهرة الليلة.

وأحاطت النجمة اللبنانية العملين الجديدين بسرية تامة، واكتفت بدمج صورها في مقطع فيديو صامت دون أن تكشف عن أسماء الشعراء والملحنين.

وكانت النجمة اللبنانية قد احتفلت مؤخراً بنجاح أغنيتها قلبي وقع التي كانت إحدى أغنيات الجزء الثالث من مسلسل مدرسة الحب.

يذكر أنّ كارول سماحة حققت نجاحاً كبيراً في تجربتها السينمائية الأولى حيث وصل فليمها الأخير (بالصدفة) إلى نصف نهائي مهرجان كان للأفلام المستقلة.

وفيلم بالصدفة من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو وتمثيل بديع أبو شقرا، كارول سماحة، باميلا الكيك، منير معاصري، سامي حمدان، وغيرهم.

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