طرق تساعد على خفض الكوليسترول دون أدوية

أكدّ الطبيب التركي “إندر ساراش” حدوث زيادة كبيرة في نسبة الكوليسترول في الدم عند النّاس بعد انتشار فيروس كورونا بسبب قلة الحركة خلال فترة الحظر التي شهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال إنّ استهلاك الطعام ازداد في فترة البقاء في المنزل، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على صحة الجسم.

وأكدّ الطبيب التركي إمكانية خفض الكوليسترول في الجسم دون الحاجة للدواء من خلال اتباع العادات الصحية كالتوقف عن تعاطي المشروبات الكحولية والتدخين، وزيادة معدل النشاط البدني، بالإضافة لتناول بعض الأطعمة التي تعمل على خفض الكوليسترول في الجسم كبذور العنب، البذور الزيتية، المكسرات، الأسماك، فول الصويا، الحبوب الكاملة، والحمضيات.

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