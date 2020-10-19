حامل بالشهر التاسع تفوز برهان صعب وتذهل الملايين

تمكنت الأمريكية ماكينا مايلر الحامل في شهرها التاسع من الفوز برهان الـ 100 دولار بعدما نجحت بقطع ميل كامل خلال 5 دقائق و25 ثانية.

وكان زوج المرأة البالغة من العمر 29 عاماً قد وعدها بهذا المبلغ في حال تمكنت من قطع الميل خلال أقل من 8 دقائق، وقام بتوثيق التحدي بمقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها قالت ماكينا مايلر إنّها استشارت طبيبها قبل قبول التحدي، وأنّها استعدت له من خلال تمارين القوى التي حرصت خلالها على عدم حدوث التواء في الحوض.

وأكدّت سعادتها بالجري وعدّته متنفساً لها، وقالت إنّ على الحامل استشارة طبيبها في نوعية التمارين التي عليها القيام بها خلال فترة الحمل لأنّها تختلف بحسب طبيعة الأجسام.

يذكر أنّ مقطع الفيديو حقق انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بتعليقات إيجابية من رواد تلك المواقع الذين أثنوا على لياقة ماكينا مايلر.

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