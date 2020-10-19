أبل تستعد لإطلاق مفاجأة جديدة لعُشاقها

تستعد شركة أبل الأمريكية لطرح حاسوب لوحي جديد بمواصفات مميزة ستطلق عليه iPad Air.

وسيعمل الجهاز اللوحي الجديد بمعالج A14 Bionic الحديث والمتطور، وزودت الشركة الأمريكية الجهاز اللوحي الجديد بشاشة مقاس 10.9 بوصة، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 7 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة لهذا الجهاز بسعة 64، 128، و256 غيغا بايت، ويحتوي على بطارية قوية، ويدعم الجيل الثاني من قلم أبل، ولوحة حافظة المفاتيح Magic، بالإضافة لاحتوائه على منفذ USB-C، واي فاي، وبلوتوث.

ولإرضاء أذواق عشاقها ستوفر أبل الجهاز اللوحي الجديد بألوان الرمادي الفاتح، الفضي، الذهبي، الوردي، الأخضر، والأزرق الفاتح.

يذكر أنّ أبل ستطلق الجهاز اللوحي الجديد يوم 23 أكتوبر الجاري بالتزامن مع طرح هواتف آيفون الجديدة وبسعر 730 دولارا أمريكيا.

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