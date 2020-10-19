أنكر تطلق شاحناً لآيفون 12 و11 والحواسيب اللوحية

كشفت شركة أنكر الصينية عن شاحنٍ جديدٍ مناسب لهواتف آيفون 12 والحواسيب اللوحية أطلقت عليه Power Port III Nano.

وجاء الشاحن الجديد بتصميم مدمج للغاية، وبأبعاد 30*28*28 ملم، ووزن 30 غراما مما يجعله مناسباً للتنقل.

ويتميز هذا الشحن بقدرته على شحن آيفون 12، بالإضافة لشحنه 53% من بطارية آيفون 11 خلال نصف ساعة فقط، وبطارية العديد من الأجهزة الذكية واللوحية الأخرى التي تنتجها مختلف شركات الهواتف الذكية.

وسيحتوي الشاحن على منفذ USB واحد فقط بدون كابل مما يجعله يستخدم لشحن هاتف واحد فقط.

يذكر أنّ أنكر ستطلق الشاحن الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 20 دولارا أمريكيا.

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