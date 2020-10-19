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أنكر تطلق شاحناً لآيفون 12 و11 والحواسيب اللوحية

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة أنكر الصينية عن شاحنٍ جديدٍ مناسب لهواتف آيفون 12 والحواسيب اللوحية أطلقت عليه Power Port III Nano.

وجاء الشاحن الجديد بتصميم مدمج للغاية، وبأبعاد 30*28*28 ملم، ووزن 30 غراما مما يجعله مناسباً للتنقل.

ويتميز هذا الشحن بقدرته على شحن آيفون 12، بالإضافة لشحنه 53% من بطارية آيفون 11 خلال نصف ساعة فقط، وبطارية العديد من الأجهزة الذكية واللوحية الأخرى التي تنتجها مختلف شركات الهواتف الذكية.

وسيحتوي الشاحن على منفذ USB واحد فقط بدون كابل مما يجعله يستخدم لشحن هاتف واحد فقط.

يذكر أنّ أنكر ستطلق الشاحن الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 20 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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