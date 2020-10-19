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أضرار لا تتوقعها لهواء التدفئة الجاف

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المعهد الاتحادي للسلامة والصحة المهنية إنّ هواء التدفئة الجاف جداً في بيئة العمل يؤدي لإصابة الإنسان بعددٍ من المشاكل الصحية، وحدد المعهد هذه المشاكل بتهيج العين، وآلام الحلق، وجفاف البشرة.

ودعا الخبراء في المعهد الناس لشرب 2 إلى 3 لترات من المياه والسوائل يومياً في الصيف والشتاء لضمان ترطيب الأغشية المخاطية.

وطلب الخبراء من موظفي المكاتب الابتعاد عن شاشات الحاسوب بين الحين والآخر لمنح العين بعض الراحة، وفتح وإغلاق الجفون بشكل مستمر لمنع جفافها، والعناية بالبشرة من خلال الاعتماد على المنتجات الصناعية المصممة خصيصاً للبشرة وترطيبها، بالإضافة لتهوية مكان العمل بشكلٍ منتظم.

وأكدّ المعهد الاتحادي للسلامة والصحة المهنية أهمية خروج الموظفين من المكاتب في أوقات الاستراحة، وممارستهم لبعض الأنشطة الرياضية التي تحفز الدورة الدموية وتقوي جهاز المناعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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