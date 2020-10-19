أضرار لا تتوقعها لهواء التدفئة الجاف

قال المعهد الاتحادي للسلامة والصحة المهنية إنّ هواء التدفئة الجاف جداً في بيئة العمل يؤدي لإصابة الإنسان بعددٍ من المشاكل الصحية، وحدد المعهد هذه المشاكل بتهيج العين، وآلام الحلق، وجفاف البشرة.

ودعا الخبراء في المعهد الناس لشرب 2 إلى 3 لترات من المياه والسوائل يومياً في الصيف والشتاء لضمان ترطيب الأغشية المخاطية.

وطلب الخبراء من موظفي المكاتب الابتعاد عن شاشات الحاسوب بين الحين والآخر لمنح العين بعض الراحة، وفتح وإغلاق الجفون بشكل مستمر لمنع جفافها، والعناية بالبشرة من خلال الاعتماد على المنتجات الصناعية المصممة خصيصاً للبشرة وترطيبها، بالإضافة لتهوية مكان العمل بشكلٍ منتظم.

وأكدّ المعهد الاتحادي للسلامة والصحة المهنية أهمية خروج الموظفين من المكاتب في أوقات الاستراحة، وممارستهم لبعض الأنشطة الرياضية التي تحفز الدورة الدموية وتقوي جهاز المناعة.

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