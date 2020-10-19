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الحُكم على فقير سرق بيضا بالسجن لعام واحد

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت السلطات القضائية في منطقة سون الواقعة بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول قراراً بسجن مواطن فقير لمدة عامٍ كاملٍ لسرقته بيضاً يوم 23 مارس الماضي.

وأثار القرار جدلاً كبيراً في كوريا الجنوبية، حيث شبّه المدافعون عن السارق البالغ من العمر 47 عاماً قضيته بقضية سرقة الرغيف من جانب بطل قصة البؤساء الشهيرة التي ألّفها الروائي الكبير فيكتور هوغو في القرن الـ 19.

من جانبها بررت المحكمة قرارها بوجود سوابق لدى اللص، وقالت إنّ السارق يملك في سجله 9 سرقات مشابهة، والقانون الكوري ينص بسجن كل شخص مدان بالسرقة لأكثر من 3 مرات لعامين، وبأنّها عملت جهدها لتخفيض العقوبة لعامٍ واحدٍ فقط.

كما أكدّت مراعاتها للظروف الاقتصادية التي مرَّ بها المواطن الكوري بعد فشله في العثور على فرصة للعمل في ظل انتشار فيروس كورونا، والتي دفعته للقيام بهذه السرقة.

وأوضحت بأنّ المتهم لديه عدة سوابق قضائية سابقة، حيث أدين العام الماضي باختلاس حوالي 4800 دولار أمريكي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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