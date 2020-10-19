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أغنية تامر حسني الجديدة تتصدر مشاهدات يوتيوب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق النجم المصري تامر حسني أغنية “مبطلناش إحساس” والتي تعدّ أولى أغاني ألبومه الجديد خليك فولاذي.

وحققت الأغنية الجديدة نجاحاً كبيراً، وتصدرت الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب بعد تحقيقها لأكثر من 9 ملايين مشاهدة منذ إطلاقها يوم الـ 15 من أكتوبر الجاري.

وتفاعل عشاق النجم المصري مع الأغنية بشكلٍ إيجابي، وتركوا العديد من التعليقات التي تؤكد سعادتهم بالأغنية الجديدة.

ولفت تامر حسني الأنظار إليه من خلال غلاف ألبومه الذي ظهر فيه بإطلالة كاجوال، حيث ارتدى سترة متعددة الألوان، قميص أبيض، بنطلون جينز قاتم اللون، بالإضافة لساعة باهظة الثمن من ماركة ريتشارد ميل السويسرية يصل سعرها إلى 1.885 مليون يورو.

وأغنية مبطلناش إحساس من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، ومكساج هاني محروس، وماستر جلال حمداوي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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