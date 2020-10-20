البيرو .. اكتشاف رسم عملاق لقط بموقع “نازكا” الأثري

اكتشف علماء الآثار في البيرو رسماً أثرياً يبلغ طوله 37 مترا لقط في منطقة لم تستكشف بأكملها بعد بموقع خطوط نازكا الشهير في البلاد، والمدرج على قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، والذي يضم مئات من الرسوم العملاقة التي يرجع عمرها إلى أكثر من 2000 عام.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الثقافة البيرونية قولها إن الرسم لقط ذي جسم طويل وذيل مخطط ورأس بأذن مدببة، ويسبق بعض الرسوم المعروفة في المنطقة والتي تشمل طائراً وعنكبوتا وإنسانا.

ويُعد الرسم المكتشف واحد من رسومات اكتشفت في السنوات الأخيرة بعد إرسال طائرات مسيرة للمنطقة المحمية التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع، والواقعة على بعد 450 كيلومتر جنوبي العاصمة ليما بين مدينتي “نازكا” و”بالبا”.

وقال “جوني إيسلا” خبير الوزارة لمنطقة نازكا-بامبا، لــــ رويترز، إن عمر االمنطقة المكتشفة يقدر بنحو ألفي عام وتتألف من نقوش وتكوينات حجرية في التل.. وأضاف الخيبر : “كان الرسم بصدد الاختفاء لأنه كان على منحدر تعرض لتآكل شديد مما أدى إلى إخفائه لسنوات عديدة”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “رسم القط جرى تنظيفه وحفظه بشق الأنفس من فريق من علماء الآثار ليكون مرئياً بسهولة”، مضيفةً أن الاكتشاف “دليل آخر على التراث الثقافي الغني والمتنوع” للمنطقة .. وتشمل خطوط نازكا، بالبا التي لا يمكن رؤيتها إلا من الجو، نقوشاً لقرد وعنكبوت وبجع وحوت وكلب وسحلية.

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