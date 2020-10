قد يكون سبب الشعور بالتعب طوال الوقت هو عدم الحصول على قسط كاف من النوم، أو قضاء الكثير من الوقت في العمل.

ولكن، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتعب عن طريق تناول مكملات الحديد بانتظام، كما يُزعم. ويمكن إجراء بعض التغييرات الصغيرة على روتينك اليومي للشعور بمزيد من الاستيقاظ والاستعداد لليوم.

ويمكن تقليل مخاطر الشعور بالتعب المفرط عن طريق تناول مكملات فيتامين B12 بانتظام، حيث يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة لخلاياك.

ويحافظ على صحة خلايا الدم، وهو ضروري للحفاظ على نمط حياة صحي.

ولكن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي، يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والخمول.

ويؤثر نقص الطاقة لخلاياك بشكل مباشر على مستويات الطاقة الإجمالية لديك، وهذا هو السبب في أنك قد تشعر بالإرهاق إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12.

وونقلت قناة “روسيا اليوم” عن اختصاصي التغذية جافين فان دي والي: “إلى جانب فيتامينات B الأخرى، يساعد فيتامين B12 في تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة يمكن أن تستخدمها خلاياك”.

وقال لموقع Healthline الطبي: “إنه يحافظ أيضا على صحة أعصابك وخلايا دمك، ويساعد على منع نوع من فقر الدم الذي يمكن أن يجعلك ضعيفا ومتعبا. ومع ذلك، قد يكون بعض السكان معرضين لخطر الإصابة بنقص فيتامين B12، والذي يحدث عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي أو لا يستطيع امتصاص الكمية التي تحتاجها. نتيجة لذلك، قد تتلقى مستويات الطاقة لدى بعض الأشخاص دفعة مع مكملات B12”.

وفي غضون ذلك، يمكنك أيضا تقليل خطر الإصابة بالتعب عن طريق إضافة المزيد من الحديد إلى نظامك الغذائي.

ويستخدم الحديد في صنع الهيموغلوبين، وهو بروتين ينقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم في الدم.

ولكن من دون وجود ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي، قد ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالخمول والضعف الشديد.

The post مُكمل غذائي لزيادة مستويات «الطاقة» ومنع التعب المستمر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا