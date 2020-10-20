قبل الشراء – هذه هي تكلفة استبدال الشاشة وإصلاح هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو!

إذا كنت من أولئك المستخدمين الذين يقومون دوماً بإتلاف أجهزتهم بسوء الاستخدام أو نظراً لطبيعة العمل، فإليك تكلفة الإصلاح الرسمية من ابل لإصلاح الشاشة المكسورة أو الجهة الخلفية.

إذا قمت بكسر شاشة ايفون 12 أو ايفون 12 برو فإن تكلفة الإصلاح سوف تصل إلى 280 دولاراً أمريكياً، شاملة الشاشة البديلة وتكلفة الإصلاح والتركيب.

أما إذا قمت بكسر الجزء الخلفي من الجهاز فهذا سوف يستوجب تكلفة إصلاح أعلى تصل إلى 450 أو 550 دولاراً أمريكياً للهاتف الواحد.

هذه هي أسعار الإصلاح الرسمية من ابل وتنطبق أيضاً على الوكلاء الرسميين لها، وبالطبع فإن أي عملية إصلاح غير تابعة لأبل أو وكلائها سوف تؤدي إلى خروج الجهاز من الضمان.

أي كسر في الشاشة او الجسم الخلفي للجهاز يندرج تحت بند سوء الاستخدام وبالتالي لا يتم إصلاحه مجاناً طوال فترة سريان الضمان.

حفاظاً على جهاز ايفون 12 أو ايفون 12 برو عند شرائه ننصحك بشراء غطاء حماية مناسب وكذلك تركيب شاشة حماية إضافية للشاشة لمزيد من التأمين.

صحيح أن هواتف ايفون 12 الأربعة تأتي جميعها بطبقة حماية للشاشة مصنوعة من السيراميك أطلقت عليها ابل اسم Ceramic Shield وهي بحسب ابل توفر حماية أكبر بأربعة مرات للشاشة ضد الكسر وكذلك أكثر مقاومة للخدش.

رغم ذلك، فهذا لا يغني عن شراء زجاج حماية وغطاء للهاتف لأن تكلفة الإصلاح سوف تكلف الكثير لدرجة أن البعض قد يفضل شراء هاتف جديد عوضاً عن تحمل تكاليف الإصلاح الباهظة.