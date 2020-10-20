هواتف جالكسي S9 ونوت 9 لازالت تمتلك شريحة ضخمة من المستخدمين، وهذا غالبًا لأن مستخدمي هذه الهواتف لم يجدوا الحاجة البالغة للترقية نظرًا لأن هواتفهم لازالت كافية من جميع النواحي! ومن ناحية أخرى فسامسونج لازالت مهتمة بمبلاك هذه الهواتف بشكل كبير، وهو أمر يحسب لها، واليوم سامسونج تبدأ في إرسال تحديث ضخم لهواتف جالكسي S9 ونوت 9 وهي الهواتف التي هلّت علينا في 2018!

تحديث ضخم يصل هواتف جالكسي S9 ونوت 9

التحديث الذي سيبدأ في الوصول لهواتف سامسونج المحبوبة سيكون التحديث الرئيسي الأخير، هذا في حين أن الهواتف ستسلم تحديثات أمنية لاحقًا بلا مشاكل، يضم التحديث الجديد عددًا من مميزات واجهة OneUI 2.5 (أو الواجهة بكاملها) بما في ذلك إمكانية استخدام Samsung DeX لاسلكيًا على الأجهزة الداعمة لذلك.

التحديث الجديد قادم بمساحة 700 ميجابايت تقريبًا حسبما ورد في موقع التواصل ريديت، وإلى جانب خاصية DeX فهو سيدعم باقي خواص واجهة OneUI 2.5 كما سلف الذكر، بما في ذلك وضع التصوير Pro Video وكذلك ستيكرات Bitmoji الجديدة، إلى جانب عدد من الإضافات الأخرى.

كما نعلم، هواتف جالكسي S9 ونوت 9 لن تستلم تحديث أندرويد 11 من الأساس، وهذا أمر طبيعي نظرًا لأن هذه الهواتف قد استلمت تحديثيّ أندرويد 9 وأندرويد 10 وهذه الهواتف مدعومة فقط لعامين من التحديثات، على عكس هواتف جالكسي S ونوت الأحدث والتي ستدعم ثلاث سنوات من التحديثات المتصلة.

من غير المعروف حتى الآن موعد وصول التحديث للجميع، لكن التحديث قد بدأ في الوصول للمستخدمين في ألمانيا تحديدًا كالعادة كما بالصورة بالأعلى، ويُمكنك أن تتوقع وصوله لك في أي وقت خلال الأسابيع المقبلة. شخصيًا أنا لازلت أمتلك هاتف جالكسي S9+ ولم أواجه معه أي مشاكل سوى انحدار جودة الكاميرات وزيادة السخونة في أوقات متفرقة.. ماذا عنك؟